Beşiktaş'ın yıldızı aylar sonra geri döndü!
Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-Beyazlılar'da 6 eksik bulunurken NKoudou geri döndü.
Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-Beyazlılar'da 6 eksik bulunurken NKoudou geri döndü.
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Siyah-Beyazlı takım, kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu
Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaşacağı maç için açıkladığı kamp kadrosu şu şekilde:
Emre Bilgin
Göktuğ
Rosier
Rıdvan
Montero
Josef
Nkoudou
Batshuayi
Gökhan
Can
Atiba
Larin
Ghezzal
Necip
Vida
Kerem
Serdar
Güven
E. İlkhan
Umut
Teixeira
Nkoudou 3 ay sonra kadroda
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin NKoudou, 3 Aralık 2021 tarihinde bağ sakatlığının ardından ilk defa 102 gün sonra kadroda yer aldı.
Hatay karşısında 5 eksik
Beşiktaş, kendi evinde oynayacağı Hatayspor maçına 6 eksik ile çıkacak. Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Welinton, ve Mert Günok'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, Hatay maçında görev alamayacak.