  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın yıldızı aylar sonra geri döndü!
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı aylar sonra geri döndü!

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-Beyazlılar'da 6 eksik bulunurken NKoudou geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 20:39:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı aylar sonra geri döndü!

Beşiktaş, Süper Lig'de karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-Beyazlılar'da 6 eksik bulunurken NKoudou geri döndü.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Siyah-Beyazlı takım, kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaşacağı maç için açıkladığı kamp kadrosu şu şekilde:

Emre Bilgin
Göktuğ
Rosier
Rıdvan
Montero
Josef
Nkoudou
Batshuayi
Gökhan
Can

Atiba

Larin
Ghezzal
Necip
Vida
Kerem
Serdar
Güven
E. İlkhan
Umut
Teixeira

Nkoudou 3 ay sonra kadroda

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kevin NKoudou, 3 Aralık 2021 tarihinde bağ sakatlığının ardından ilk defa 102 gün sonra kadroda yer aldı.

Hatay karşısında 5 eksik

Beşiktaş, kendi evinde oynayacağı Hatayspor maçına 6 eksik ile çıkacak. Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Welinton, ve Mert Günok'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, Hatay maçında görev alamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay