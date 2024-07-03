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Spor Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva, mesaiye başladı
Spor

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva, mesaiye başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 20:03:00 -
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva, mesaiye başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekibe katıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

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