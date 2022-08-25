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Spor Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da
Spor

Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a ayak bastı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 04:00:00 -
Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.

Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.

Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer detayları

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak.

Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek. 26 yaşındaki futbolcu, 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.

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