SON DAKİKA
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

Hatay’da asrın felaketinin 149. saatinde imkansızı başararak hayata tutunan Mustafa Esmergil, tam 3 yıl sonra kendisine "buradayız, bir yere gitmiyoruz" diyen o sese sarıldı. Enkaz altındaki lahana turşusu sohbetinden Adana’daki konteyner kentte gerçekleşen duygu dolu buluşmaya, bir kurtuluş hikayesi 6 Şubat'ın yıl dönümünde yürekleri ısıttı.

#1
Foto - Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan binanın enkazından 149 saat sonra kurtarılan Mustafa Esmergil, 3 yıl sonra kendisini kurtaran ekiple Adana'da bir araya geldi. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı 6 katlı Mutlular Apartmanı'nın saat 04.17'deki depremde yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve 149. saatte kurtarılan 36 yaşındaki Mustafa Esmergil, bir bacağının ampute edilip hastanedeki bir yıllık tedavi sürecinin ardından yerleştiği Adana'daki konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

#2
Foto - Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

Kendisini kurtaran ekiple buluşmak isteyen Esmergil'in hayali depremin 3. yılında gerçeğe dönüştü. Esmergil, ziyaretine gelen, kendisini kurtaran ekipteki İnsan Hak Der gönüllüsü Muhammet Yusuf Sinan (29) ve kardeşi Muttaki Sinan (23) ile ekipteki Bilal Muhammet Ulutaş (23) ve Ayşe Güner (51) ile görüştü. Muhammet Yusuf Sinan, enkaz altındayken sesini duyup daha sonra ilk göz teması sağladığı Esmergil ile yeniden buluşmasında duygulandı.

#3
Foto - Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

“UZUN SAMANDIR KENDİSİNİ GÖRMEK İSTİYORDUM” Mustafa Esmergil, AA muhabirine, deprem gecesi lavaboya gitmek için uyandığını, bir süre sonra afetin meydana geldiğini söyledi. Depremde anne ve babası ile başka bir binada ikamet eden ablasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Esmergil, kendisinin de enkazda küçük bir alanda sıkışıp kaldığını anlattı. Esmergil, kurtarılmayı beklerken bir ses duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Sanırım o ses Yusuf kardeşimin sesiydi. O kişi bana, 'Seni kurtarmaya geldik. Buradayız ve bir yere gitmeyeceğiz.' dedi. Küçük bir kamerayla önce yerimi tespit ettiler. Daha sonra Romanya ekibiyle beni yaklaşık 13 saatlik çalışmayla enkazdan çıkardılar. Yusuf kardeşim beni kurtarmaya çalışırken Karadenizli olduğunu söyledi. Aramızda lahanayla ilgili sohbet geçti. Ben de ona, 'Yan tarafta lahana turşusu var, çıkarın da birlikte yiyelim.' dedim. Ben bunu söyledikten sonra orada bulunan herkes gülmeye başladı. O sohbet benim için güzel bir anı oldu. Bugün Muhammet Yusuf kardeşimle karşılaşmak benim için büyük bir mutluluk. Uzun zamandır kendisini görmek istiyordum. Bugün görüşmek kısmet oldu. O benim için çok kıymetli birisi."

#4
Foto - Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

İŞE GİTMEK İÇİN SERVİS BEKLERKEN DEPREMİ HABER ALIP HATAY’A GİTTİ Muhammet Yusuf Sinan da deprem döneminde Konya'daki bir firmada finans uzmanı olarak çalıştığını ve işe gitmek için servis aracını beklediği sırada Hatay'daki bir kuzeninin kendisini aramasıyla yaşananlardan haberinin olduğunu ifade etti. İnsan Hak Der'in arama ve kurtarma grubunda gönüllü olarak ekip şefliği yaptığını belirten Sinan, depremin ardından ekibiyle Hatay'a gittiğini anlattı. Sinan, ekibiyle enkaz altında kalan çok sayıda kişinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaya katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Biz 6 gün uykusuz kaldık. Çok yorulmuştuk. Birçok gün bisküvi ve meyve suyuyla ayakta duruyorduk. Ekibime toplanıp birkaç saat dinlenmek için koordinasyon merkezine geçeceğimizi söyledim. Gitmek için hazırlanırken enkazın üzerinde bir iş makinesi gördüm. Oraya gidip iş makinesi operatöründen alanda yaptıkları çalışma hakkında bilgi aldım. Operatör bulundukları yerde yaşam belirtisi olmadığını ve çalışmalarına ara verip sonraki gün devam edeceklerini söyledi. İş makinesinin paleti üzerinde otururken bir ses duydum ancak halüsinasyon nedeniyle ses duyduğumu düşündüm. Araçtan inip bir iki adım attıktan sonra yere düştüm. Önümdeki iki karışlık boşluktan, daha fazla ses gelmeye başladı. Başımdaki bareti çıkarıp boşluktan içeriye doğru yöneldiğimde Mustafa ağabeyin sesini duydum. Bunun üzerine ekibimle Mustafa ağabeyi kurtarmak için hızlı bir şekilde çalışmaya başladık."

#5
Foto - Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

ROMANYA’DAN GELEN EKİBİN DESTEĞİYLE ENKAZDAN ÇIKARILDI Sinan, yaklaşık 5 saat çalıştıktan sonra yorgunluk nedeniyle çalışamayacak duruma geldiklerini belirterek, o anda Romanya'dan gelen arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığını ve kendilerine çalışmalarında destek verdiğini anlattı. Romanya ekibiyle bir süre daha çalışarak Esmergil'e ulaştıklarını dile getiren Sinan, "Allah'ın yardımıyla Mustafa ağabeyi oradan almayı başardık. Onunla ilk göz göze geldiğimde büyük bir sevinç yaşadım." dedi. Sinan, Esmergil'e ulaşmalarının ardından kendisine, "Bak biz geldik, seni çıkartacağımızı söyledik ve sözümüzde durduk." dediğini aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
