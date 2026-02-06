Ölümün kıyısından gönül köprüsüne! Ailesini kaybetti, bacağını bıraktı ama o dostu kazandı: Enkazdan doğan kardeşlik!

“UZUN SAMANDIR KENDİSİNİ GÖRMEK İSTİYORDUM” Mustafa Esmergil, AA muhabirine, deprem gecesi lavaboya gitmek için uyandığını, bir süre sonra afetin meydana geldiğini söyledi. Depremde anne ve babası ile başka bir binada ikamet eden ablasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Esmergil, kendisinin de enkazda küçük bir alanda sıkışıp kaldığını anlattı. Esmergil, kurtarılmayı beklerken bir ses duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Sanırım o ses Yusuf kardeşimin sesiydi. O kişi bana, 'Seni kurtarmaya geldik. Buradayız ve bir yere gitmeyeceğiz.' dedi. Küçük bir kamerayla önce yerimi tespit ettiler. Daha sonra Romanya ekibiyle beni yaklaşık 13 saatlik çalışmayla enkazdan çıkardılar. Yusuf kardeşim beni kurtarmaya çalışırken Karadenizli olduğunu söyledi. Aramızda lahanayla ilgili sohbet geçti. Ben de ona, 'Yan tarafta lahana turşusu var, çıkarın da birlikte yiyelim.' dedim. Ben bunu söyledikten sonra orada bulunan herkes gülmeye başladı. O sohbet benim için güzel bir anı oldu. Bugün Muhammet Yusuf kardeşimle karşılaşmak benim için büyük bir mutluluk. Uzun zamandır kendisini görmek istiyordum. Bugün görüşmek kısmet oldu. O benim için çok kıymetli birisi."