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Spor Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 20:42:00 -
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

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