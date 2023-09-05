Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
Yaylalar can çekişiyor, çevreciler uyuyor: Yaylalarda "imar affı" beklentisi, kaçak yapılaşmayı arttırdı
'Orada gaz ve petrol var' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar! Uzaydan çekilen fotoğraflarla belgelenebilir
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23