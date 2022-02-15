Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim? Murat Sancak canlı yayında BJK hocasını açıkladı!

Adana ekibinde başkan Murat Sancak, karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Murat Sancak, Beşiktaş için flaş bir açıklama yaptı. "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş haberleri için bir açıklama yapmıştı. Şenol Güneş sorusuna Çebi, "Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz. "Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş. Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti." diye konuştu. 2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.