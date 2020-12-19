Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün toplam borcunu açıkladı.
Beşiktaş’ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı.
Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-beyazlıların alacağı ise 290 milyon 769 bin TL. Yaşanan pandemi döneminde siyah-beyazlıların 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi.
Beşiktaş’ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.