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Spor Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Spor

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, kulübün toplam borcunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:02:00 -
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş’ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı.

Açıklanan rakama göre siyah-beyazlı kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-beyazlıların alacağı ise 290 milyon 769 bin TL. Yaşanan pandemi döneminde siyah-beyazlıların 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi.

Beşiktaş’ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.

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