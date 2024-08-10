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Spor Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 15:53:00 -
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

 Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu

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