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Spor Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri, Borussia Dortmund, Sporting ve Ajax oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 20:12:00 - 2021-08-26 20:23:01
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları İstanbul'da çekiliyor. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.

Siyah-beyazlılar, C Grubu'nda Sporting, Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

A GRUBU: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge.

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan.

C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş.

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff.

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev.

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys.

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg.

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö.

İlk hafta maçları 14-15 Eylül'de

Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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