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Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım
Spor Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım
Spor

Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu'nda Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile eşleşti.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:55:00 -
Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu'nda Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax ile eşleşti. Peki siyah beyazlıların rakipleri maçlarını hangi statta oynuyor? 

İşte Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax hakkında bilinmesi gerekenler...

BORUSSIA DORTMUND

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'yı Bayern Münih ve Leipzig'in ardında 3. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Maçlarını 85 bin kapasiteli Signal Iduna Park'ta oynayan Dortmund'da en etkili isimler olarak Erling Haaland ve Marco Reus ön plana çıkıyor. Bu sezon Jadon Sancho ile yollarını ayıran Dortmund ekibini Donyell Malen'i ise kadrosuna kattı. Borussia Dortmund'un güncel piyasa değeri ise 557 milyon Euro. Alman ekibi daha önce bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.


SPORTING LIZBON

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'ne birinci torbadan katıldı. Maçlarını 50 bin kişilik Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynayan yeşil beyazlılarda en etkili isimler olarak Nuno Mendes ve Pedro Gonçalves ön plana çıkıyor. Portekiz ekibinin güncel piyasa değeri ise 223 milyon Euro.

AJAX

Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alan Hollanda ekibi Ajax'ın teknik direktörlüğünü 51 yaşındaki Erik ten Hag yürütüyor. Tarihinde çok büyük başarıları bulunan Ajax, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 Kupa Galipleri Kupası olmak üzere 11 uluslararası kupayı müzesine götürdü. Ajax, Avrupa'daki son şampiyonluğunu 20 yıl önce 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak elde etti.

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