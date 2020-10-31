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Spor Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de kendi sahasındaki 2 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, 7. hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:48:59 -
Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatyaspor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.


- Evinde henüz kazanamadı


Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.


- De Souza cezalı


Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.


- Sakat oyuncuların durumu


Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.


- Mensah dönüyor


Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.

Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.


- Dorukhan Toköz ceza sınırında


Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.


- İki takım 7. kez karşı karşıya gelecek


Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.


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