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Spor Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, 13. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:04:00 -
Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı ekip, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 9 sayı attı.

Siyah-beyazlı takım, evinde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 10 puan aldı.

Sarı kart cezalı Valentin Rosier, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı ceket gören Rosier cezalıydı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlanan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Gökhan Töre ile Ljajic, Ziraat Tarsus'ta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlıklar nedeniyle dövüş yurdunda yer almamıştı.

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir maç kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonunda da Süper Lig'de yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yendi ve iç sahadaki maçı 1-1 berabere tamamladı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda iki takımın son 16 turunda ikili galibiyet skoru ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımı atlama turu 3-2 oldu.

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