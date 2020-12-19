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Spor Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, 13. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek - Sarı kart cezalısı Valentin Rosier forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:17:28 -
Beşiktaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.


- Rosier cezalı


Sarı kart cezalısı Valentin Rosier, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kat gören Rosier, cezalı duruma düştü.


- Gökhan Töre ve Adem Ljajic yok


Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Gökhan Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle ligdeki Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.


- 4 maçta tek galibiyet


Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu.

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