  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Canlı gol anlatımı yapıyoruz..
Spor

Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Canlı gol anlatımı yapıyoruz..

Yeniakit Publisher
2023-11-12 15:26:00 -
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Canlı gol anlatımı yapıyoruz..

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Amir, Salih Uçan, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek

 

Rıza Çalımbay'ın ilk sınavı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şenol Güneş'in istifası üzerine geçici bir süreliğine takımın tekniik sorumluluğunu üstlenen Burak Yılmaz da geçtiğimiz günlerde görevden ayrıldığını duyurdu. Süper Lig ve Avrupa sahasında giden kötü gidişat taraftarları endişelendirirken siyah beyazlılardan yeni bir adım geldi.

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Rıza Çalımbaylı ekip ilk maçına Başakşehir karşısında çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23