Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Canlı gol anlatımı yapıyoruz..
Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Amir, Salih Uçan, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Emirhan, Berkay, Dennis, Serdar, Piatek
Rıza Çalımbay'ın ilk sınavı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Şenol Güneş'in istifası üzerine geçici bir süreliğine takımın tekniik sorumluluğunu üstlenen Burak Yılmaz da geçtiğimiz günlerde görevden ayrıldığını duyurdu. Süper Lig ve Avrupa sahasında giden kötü gidişat taraftarları endişelendirirken siyah beyazlılardan yeni bir adım geldi.
Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Rıza Çalımbaylı ekip ilk maçına Başakşehir karşısında çıkıyor.