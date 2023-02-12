Beşiktaş'ın kaptanına da bu yakışır! Helal olsun sana...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok ili etkileyen felaket sonrası spor camiasından birçok kulüp ve futbolcu harekete geçerek yardım çalışması başlatmıştı. Bölgelere tırlarla yardım gönderen Beşiktaş'ın kaptanlarından Josef de Souza da depremzedelere moral vermek için yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük felaketlerden biri olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve tüm ülke yasa boğuldu. Vatandaşlar, depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta seferber oldu. Spor camiasından kulüpler ve futbolcular yaşanan felaket sonrası harekete geçmiş ve yardım için çalışma başlatmıştı.

Vodafone Park'ta yardım toplayan ve tırlarla depremzedelere gönderen Beşiktaş'ın kaptanlarından Josef de Souza da yaşanan afete sessiz kalmadı.

Brezilyalı futbolcu, deprem bölgesine giti ve felaketten etkilenen çocuklara moral vermek için yanlarında bulundu.

Daha önce depremden kurtulan kimsesiz çocuklara destek için IBAN paylaşımı yapan ve elde edilecek gelirin ilgili kurum ve kuruluşlara gideceğini söyleyen Souza'nın afet bölgesine gitmesi de alkış topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, başarılı futbolcunun gösterdiği duyarlılık için 'Teşekkürler Josef de Souza' mesajı yayımladı.