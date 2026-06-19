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Spor Beşiktaş’ın kapısı çalındı! 3 isme transfer teklifi
Spor

Beşiktaş’ın kapısı çalındı! 3 isme transfer teklifi

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Beşiktaş’ın kapısı çalındı! 3 isme transfer teklifi

Beşiktaş’ta resmi teklif alan isimler belli olmaya başladı. Siyah beyazlıların kapısı Wilfred Ndidi, Milot Rashica ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için çalındı.

Siyah beyazlılarda sezon öncesi kadro planlaması sürüyor. TRT Spor’un haberine göre, bir yandan takviye için çalışmalarına devam eden yönetim, diğer yandan kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Beşiktaş oyunculara gelen transfer teklifleri de netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi geliyor. Deneyimli futbolcuya Arap Yarımadasından resmi teklifler ulaştı.

Milot Rashica’nın da talibi var. Ancak Kosovalı futbolcu, bu teklifi yeterli bulmadı. Rashica’nın kariyer planlaması doğrultusunda ilerleyen süreçte gelecek farklı seçenekleri görmek istediği belirtildi.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NA HEM YURT İÇİNDEN HEM YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR

Mustafa Erhan Hekimoğlu da transfer piyasasında dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 19 yaşındaki futbolcuya hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler geldi.

Özellikle Hollanda ekibi Vitesse’nin, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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