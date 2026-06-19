Hem bonservis hem takas: Beşiktaş bir şekilde Adil'i çözmek istiyor: Görüşmeler sürüyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürürken Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ için girişimlerini hızlandırıyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürürken Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ için girişimlerini hızlandırıyor...
Beşiktaş, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ı almak için pazarlık yapıyor. Masada hem bonservis hem de takas formülü bulunuyor. 28 yaşındaki stoperi Trabzonspor ve Samsunspor da istiyor.
Beşiktaş yeni sezonda yerli havuzunu güçlendirmek ve savunmadaki alternatifleri artırmak için Adil Demirbağ'a yöneldi. Konyaspor'un kaptanı konusunda bir süredir görüşmeler yapılıyor. Siyah-Beyazlılar, hem bonservis hem de takas formülleri içeren farklı teklifleri masaya koydu.
1.85 boyundaki futbolcunun Konyaspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani kontratının son senesine girdi. Tahmini piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde... Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi, bu hamleyi olumlu şekilde sonuçlandırabileceğini düşünüyor.
Ancak Trabzonspor ve Samsunspor da Adil Demirbağ'la ilgili nabız yokluyor. 28 yaşındaki futbolcu, takımına para kazandırarak ayrılmak istiyor. Adil kalır ve sözleşmesini yenilemezse, önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 24 lig maçına çıktı. Sahada 2.088 dakika kaldı. 2 gol ve 2 asist üretti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23