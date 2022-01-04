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Spor Beşiktaş'ın istenmeyen adamı, Başakşehir yolunda!
Spor

Beşiktaş'ın istenmeyen adamı, Başakşehir yolunda!

Medipol Başakşehir, Adem Ljajic için girişimlere başladı. Turuncu lacivertli ekip, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlıların Ljajic için bonservis bedeli talep etmemesi halinde transfer için resmi adımlar atılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:07:00 -
Beşiktaş'ın istenmeyen adamı, Başakşehir yolunda!

Medipol Başakşehir, Adem Ljajic için girişimlere başladı. Turuncu lacivertli ekip, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlıların Ljajic için bonservis bedeli talep etmemesi halinde transfer için resmi adımlar atılacak.

Ljajic’in sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak. Turuncu lacivertli ekip, kadro dışı durumda olan ve 6 ay sonra serbest kalacak Sırp oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Beşiktaş’ın Ljajic için transfer bedeli istememesi halinde, İstanbul ekibi 30 yaşındaki futbolcu ile görüşecek.

Ljajic’in teklifi kabul etmesi ve kulüplerin anlaşması halinde Sırp oyuncu sezonun 2. yarısından itibaren Medipol Başakşehir forması giyecek.

Siyah beyazlılarda 4. sezonunu geçiren Adem Ljajic, 85 maçta 18 gol attı, 26 asist yaptı.

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