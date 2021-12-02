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Spor Beşiktaş'ın İstanbul maratonu başlıyor
Spor

Beşiktaş'ın İstanbul maratonu başlıyor

Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik bir viraja girecek olan siyah-beyazlılar, sıradaki 4 lig maçını İstanbul'da oynayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:16:00 -
Beşiktaş'ın İstanbul maratonu başlıyor

Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik bir viraja girecek olan siyah-beyazlılar, sıradaki 4 lig maçını İstanbul'da oynayacak.

Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olan Beşiktaş'ı kritik maçlar bekliyor.

• Kasımpaşa(D)
• Yukatel Kayserispor
• Fenerbahçe(D)
• Göztepe

4 karşılaşmayı da İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.

İLK SINAV KASIMPAŞA (MUHTEMEL İLK 11)
Ersin-Rosier-Montero (Serdar)-Vida-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Oğuzhan(Can)-Larin-Batshuayi

 

 

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