Beşiktaş'ın İstanbul maratonu başlıyor
Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik bir viraja girecek olan siyah-beyazlılar, sıradaki 4 lig maçını İstanbul'da oynayacak.
Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik bir viraja girecek olan siyah-beyazlılar, sıradaki 4 lig maçını İstanbul'da oynayacak.
Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olan Beşiktaş'ı kritik maçlar bekliyor.
• Kasımpaşa(D)
• Yukatel Kayserispor
• Fenerbahçe(D)
• Göztepe
4 karşılaşmayı da İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.
İLK SINAV KASIMPAŞA (MUHTEMEL İLK 11)
Ersin-Rosier-Montero (Serdar)-Vida-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Oğuzhan(Can)-Larin-Batshuayi