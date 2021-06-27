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Spor Beşiktaş’ın ilgilendiği Diego Costa konuştu
Spor

Beşiktaş’ın ilgilendiği Diego Costa konuştu

Sergen Yalçın ile yeniden anlaşan Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ın forvet transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Diego Costa, Brezilya basınından UOL Esports'a konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 10:27:00 -
Beşiktaş’ın ilgilendiği Diego Costa konuştu

İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, transfer konusunda aceleci davranmayacağının mesajını verdi.

Yakın zamanda Palmeiras ile bir görüşme yapan yıldız futbolcu, kariyerine doğduğu ülkede devam etmeyeceğini ifade etti.

Diego Costa, "Önümüzdeki sezon nerede oynayacağımın kararını verdim. İlerleyen haftalarda kaderimin ne olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Diego Costa'ya Benfica, Beşiktaş, Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler yapılmıştı. Beşiktaş'ın futbolcuya en son yıllık 2.5 milyon Avro ve 1.5 milyon da imza parası vermeyi kabul ettiği gündeme gelmişti.

İspanyol yıldız son olarak LaLiga'da sezonu şampiyon bitiren Atletico Madrid'de forma giymişti. 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi ara transfer döneminde feshedilmişti. Costa, geride kalan sezonu 7 maçta 2 gol atarak tamamladı.

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