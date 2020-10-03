  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:52:30 -
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 4. hafta maçının kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı geçen Atiba Hutchinson ve lisansı çıkarılan Josef de Souza kadroda yer aldı. Sol baldırındaki sakatlığı tekrarlayan Georges-Kevin N'Koudo ise kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik maç kadrosunda şu oyunculara yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar
Gündem

Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin çıkarlarına saldıran muhalefete tepki gösterdi.

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler
Gündem

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler

Terör sevici HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulunan İP'li Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, bu partinin kapatılması gerektiğini açıkladı...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay