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Spor Beşiktaş'ın genç yeteneğine dev talip
Spor

Beşiktaş'ın genç yeteneğine dev talip

Göztepe ile oynanan kupa maçında kurtardığı iki penaltıyla Beşiktaş'ı çeyrek finale taşıyan siyah beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu'na Avrupa devi talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 14:31:00 - 2022-02-14 14:31:44
Beşiktaş'ın genç yeteneğine dev talip

Göztepe ile oynanan kupa maçında kurtardığı iki penaltıyla Beşiktaş'ı çeyrek finale taşıyan siyah beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu'na Avrupa devi talip oldu.

Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe karşısında normal süresi 0-0 sona eren maçı iki penaltıyı kurtararak maçın kahramanı olan 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu yaz transfer döneminin de gözdesi olacak.

Daha önce Fransız ekipleri Lyon ve Nice'in ciddi şekilde ilgilendiği Ersin'in İngiliz devi Chelsea'nin de radarında olduğu öğrenildi.

Mavililer yaz döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak

Başarılı performansıyla piyasa değerini 3 milyondan 9 milyon Euro'ya yükselten genç eldiveni gelecek vadeden isimler arasında gören Maviler'in Ersin için yaz döneminde kapıyı çalabileceği vurgulandı. 

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