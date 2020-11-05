Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kuruluna itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Georges-Kevin N'Koudou, kadroya alınmadı.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu şöyle:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran
Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah,
Hücum: Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.