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Spor Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:19:43 -
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kuruluna itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Georges-Kevin N'Koudou, kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah,

Hücum: Rachid Ghezzal, Atakan Üner, Ajdin Hasic, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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