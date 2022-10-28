Beşiktaş'ın eski yıldızına 2 yıl hapis cezası! Duyan şaşkına döndü

Beşiktaş'ın eski forveti John Carew'e vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapis cezası verildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Norveçli golcü John Carew hakkında Oslo Bölge Mahkemesi'nde devam edem davada hapis cezası çıktığı öğrenildi.

Carew'e vergi kaçırdığı ve devlet otoritelerini dolandırdığı suçlamalarıyla 2 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verildi.

İlk olarak 4 ay önce mahkemeye çıkan Norveçli eski futbolcunun bugüne kadar cezadan kurtulmak için yapması gereken işlemleri yerine getirmediği için ceza aldığı belirtildi.

Cezaya itiraz hakkını kullanacak olan Carew'in avukatının kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade ederek hukuk mücadelesine giriştiği ifade edildi.

John Carew 2004'te geldiği Beşiktaş'tan 2005'te 7.5 milyon euroya ayrılmıştı.