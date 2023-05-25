Beşiktaş'ın eski oyuncusu ülkesinde tutuklandı! Sarsan iddialara dayanamadı! Şok etti:

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Douglas ülkesinde tutuklandı. Beşiktaş kariyeri boyunca çok az forma şansı bulan eski futbolcu, polise gidip suçunu itiraf edince tutuklandı.

İspanyol basınında Marca'nın haberine göre, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve sonrasında futbolu bırakan Douglas, ülkesi Brezilya'da tutuklandı. Silah ile ateş ettiği ortaya çıkan Douglas suçunu itiraf etti.

Yaşanan olay sonrası Brezilya polisi araştırmalara başlamıştı. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen Douglas, annesi adına kayıtlı olan tabancayı ormanlık alana sakladığını itiraf etti ve tutuklandı.

2014 yılında Barcelona'ya transfer olan Douglas, istediğini bulamamış ve 2019 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan Douglas, takımdan gönderilmek istenmiş fakat sözleşmesini feshetme yoluna gitmemişti.

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