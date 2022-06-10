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Spor Beşiktaş'ın büyük fiyaskosunun akıbeti belli oldu!
Spor

Beşiktaş'ın büyük fiyaskosunun akıbeti belli oldu!

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Alex Teixeira'nın geleceği merak konusu. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin kadrosunda önemli değişiklikler yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:18:00 -
Beşiktaş'ın büyük fiyaskosunun akıbeti belli oldu!

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Alex Teixeira'nın geleceği merak konusu. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin kadrosunda önemli değişiklikler yaşanacak.

Kara Kartal'da o isimlerden birisi de Alex Teixeira. Deneyimli oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. Bir süredir yolların ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş ile Alex Teixeira anlaştı.

 

Brezilyalı yıldıza, alacaklarına karşılık olarak bonservisinin verileceği bilgisine ulaşıldı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu ile de karşılıklı anlaşma sağlandı. Alex Teixeira, sezon başında büyük umutlarla transfer edilmişti. Teixeira, 30 maçta 4 gol ve bir asistlik performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu.

Deneyimli oyuncu Beşiktaş'a gelmeden önce 7 milyon Euro değere sahipti. Türkiye macerası kötü geçen oyuncunun piyasa değeri 2.9 milyon Euro'ya kadar düştü. Teixeira'nın menajeri Junior Mendonça ise "1 yıl daha Beşiktaş'tayız Alex, şu anda tatilde ve Brezilya'ya gitti. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmemiz var ve tek amacımız sözleşmeye sadık kalıp Beşiktaş'ta 1 yıl daha geçirmek." açıklaması yapmıştı. 

 

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