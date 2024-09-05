Beşiktaş’ın başına bela olmuştu! Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Siyah - Beyazlılarda bu sezon kadroda düşünülmeyen deneyimli golcünün, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Ancak Beşiktaş'ın yeni sezondaki kadro yapılanmasında Kamerunlu golcü yer almıyor.

Beşiktaş, yabancı oyuncu sayısını 13 Eylül'e kadar 14'e indirmeyi planlıyor ve bu doğrultuda Aboubakar'ın yanı sıra Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ile de yollarını ayırmayı hedefliyor.

Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor'a transferi, Beşiktaş'ın kadro planlamasında önemli bir adım olacak.

DEĞERİ 3.4 MİLYON EURO

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar beklenen performansı sergileyememişti.

Kamerunlu golcü 12 gol ve 3 asistlik performansla hayal kırıklığı yarattı.

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.4 milyon Euro.