  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte bu duruş Müslümanlara kazandıracak! Coca Cola'da büyük deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan emri verdi! Yeni süreç başlıyor

Bu da oldu! Meyve sebze üzerinden milyonluk vurgun

Mesaj Özgür Özel’e mi? Tanju Özcan’dan her akşam kafayı çeken ayyaşlara ağır para cezası

Hamas duyurdu! Netanyahu'nun o anlaşmayı ne ile engellediği ortaya çıktı

HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi

5 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

ABD ateşkesle oyalıyor! Katil İsrail'in saldırılarında 22 Filistinli şehit oldu

Çok yoğunum dedi.. Partisinin Genel Başkanı'nı izlemediğini söyledi! Satır arasında gerçek ortaya çıktı! Ekrem ile görüşmek için İstanbul’a gelmiş..

Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Bir milleti yok etmeye çalışıyorlar
Spor Beşiktaş’ın başına bela olmuştu! Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın başına bela olmuştu! Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 11:16:00 -
Beşiktaş’ın başına bela olmuştu! Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.

Siyah - Beyazlılarda bu sezon kadroda düşünülmeyen deneyimli golcünün, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Geçen sezon 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Ancak Beşiktaş'ın yeni sezondaki kadro yapılanmasında Kamerunlu golcü yer almıyor.

Beşiktaş, yabancı oyuncu sayısını 13 Eylül'e kadar 14'e indirmeyi planlıyor ve bu doğrultuda Aboubakar'ın yanı sıra Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ile de yollarını ayırmayı hedefliyor.

Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor'a transferi, Beşiktaş'ın kadro planlamasında önemli bir adım olacak.

DEĞERİ 3.4 MİLYON EURO

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar beklenen performansı sergileyememişti.

Kamerunlu golcü 12 gol ve 3 asistlik performansla hayal kırıklığı yarattı.

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.4 milyon Euro.

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Demir Ege'nin yeni takımı
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Demir Ege'nin yeni takımı

Spor

Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Demir Ege'nin yeni takımı

Beşiktaş Joao Mario'yu resmen duyurdu
Beşiktaş Joao Mario'yu resmen duyurdu

Spor

Beşiktaş Joao Mario'yu resmen duyurdu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!
Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!

Spor

Beşiktaş 20 kişi ile vedalaştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23