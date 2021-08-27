Beşiktaş'a UEFA'dan adeta para yağacak!

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belirlendi. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'deki kura töreninde siyah-beyazlılar, son torbadan girdiği kurada C Grubu'nda Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon, Hollanda Ligi şampiyonu Ajax ve geçen sezon Almanya Ligi'ni üçüncü bitiren Borussia Dortmund ile eşleşti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olarak kasasına en az 35 milyon Euro koyacak. Siyah-beyazlılar, 15 milyon Euro ayakbastı parasının yanında yaklaşık 20 milyon Euro da yayın-reklam geliri elde edecek.

Sözcü'nün haberine göre öte yandan Kartal, gruplarda alınacağı her galibiyet için kasasına 2.7 milyon, her beraberlik için de 900 bin Euro koyacak.

Ahmet Nur Çebi’den davet

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından ezeli rakiplerine dostluk elini uzattı.

Ahmet Nur Çebi “Fenerbahçe rakibini eledi, ülkemiz adına sevindirici. Bundan sonra bütün rakiplerimizin başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarına davet ediyorum. İnşallah beraber seyreder, bu yolda beraber yürürüz. Aramızdaki rekabet ayrı. Burada ülkemiz için çalışmak zorundayız” dedi.