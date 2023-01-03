Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Bomba gelişme...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in defans hattını güçlendirmek için yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin gündemine sürpriz bir ismin geldiği kaydedildi.

Süper Lig'de 17. haftayı bay geçecek Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılarda sakatlığını atlatan Faslı savunma oyuncusu Saiss takımla çalışmalara başladı.

Dünya Kupası'nda arka adalesinden sakatlık yaşayan tecrübeli futbolcunun iyileştiği aktarıldı. Saiss'in Kasımpaşa karşılaşmasında büyük ihtimalle kulübede olmasının beklendiği ifade edildi. Beşiktaş'ta sakatlığı süren bir diğer oyuncu Rachid Ghezzal'den ise iyi haberler geliyor.

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Cezayirli futbolcunun sahaya dönme konusunda çok hırslı olduğu belirtildi. Ghezzal'ın fiziki dezavantajını gidermek için büyük gayret sarfettiği belirtiliyor. Ghezzal'ın ay sonunda takımla çalışmalara başlama ihtimalinin gündemde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş'ta performansı yeterli düzeye ulaşmayan Dele Alli ile de yol ayrımı söz konusu olabilir. Teknik heyet, İngiliz oyuncunun performansını düşük buluyor. Beşiktaş Dele Alli ile bağları koparma yolunu arayabilir.

Oyuncunun takım bütçesi üzerindeki yükünün ağır olduğunu düşünen siyah beyazlılar, 26 yaşındaki futbolcunun takıma yeterli düzeyde katkı yapmadığı değerlendirmesinde bulunuyor. Dele Alli gibi performansı yetersiz bulunan Francısco Montero ile de yolların ayrılma ihtimali siyah beyazlıların gündeminde yer alıyor. BeinSports'un haberine göre, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in savunma hattını güçlendirmek için yönetime rapor sunduğu ifade edildi.

Tecrübeli teknik adamın sağ bek, sol bek ve stopere takviye istediği kaydedildi. Yerli ve yabancı ihtimallerin değerlendirildiği öne sürüldü. Beşiktaş'ta sol bek mevkisi için Hasan Ali Kaldırım isminin gündeme geldiği öğrenildi. Siyah beyazlıların savunmanın yanı sıra, hücum hattını zenginleştirebilecek forvet arkası pozisyonunda oynayan bir futbolcuyu da kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.