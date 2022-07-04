Beşiktaş'a müjde! Weghorst geliyor, Muleka ise...

Cenk Tosun'a imza attırarak ilk forvet transferini yapan Beşiktaş'a uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü Wout Weghorst'tan iyi haber geldi. Hollandalı golcü bu akşam İstanbul'da olacak.

Kadrosunda büyük bir yenilemeye giden ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ardından ikinci golcü transferi de tamamlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün uzun zamandır ilgilendiği Wout Weghorst sonunda Kartal oluyor.

29 yaşındaki Hollandalı golcü bu akşam 23:30 sularında İstanbul'da olacak.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş ile Burnley, Weghorst için kiralık anlaşmasına vardı. İstanbul'a gelecek olan Weghorst, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

"MULEKA ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A"

Öte yandan Beşiktaş'a bir diğer iyi haber de Jackson Muleka transferinde geldi. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Muleka ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce de Beşiktaş ile anlaşan golcü futbolcu, Burnley'nin araya girmesiyle Premier Lig ekibiyle görüşmüş ancak anlaşamamıştı.

Beşiktaş'ın Standard Liege ile kısa süre içerisinde anlaşıp Muleka transferini de tamamlaması bekleniyor.



