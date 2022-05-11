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Spor Beşiktaş'a kötü haber
Spor

Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın MR sonucunda uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 21:05:00 -
Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz’ın uyluk iç ve karın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Futbol Takımımızın 08.05.2022 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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