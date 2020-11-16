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Spor Beşiktaş’a Kevin N’Koudou müjdesi
Spor

Beşiktaş’a Kevin N’Koudou müjdesi

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N’Koudou Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:55:00 -
Beşiktaş’a Kevin N’Koudou müjdesi

Beşiktaş’ın 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı.

1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, Siyah Beyazlılar'ın bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan Paok maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig’de ilk kez görev yapacak.

Tedavisi tamamlanma aşamaasına gelen Gökhan Töre de antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

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