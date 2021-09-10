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Beşiktaş'a iyi haber

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna'nın durumu netlik kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 12:03:00 -
Beşiktaş'a iyi haber

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna'nın durumu netlik kazandı.

Borussia Dortmund, Giovanni Reyna'nın sahalardan 5 maç uzak kalacağını açıkladı. Böylece 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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