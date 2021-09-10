Beşiktaş'a iyi haber
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna'nın durumu netlik kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin genç forveti Giovanni Reyna'nın durumu netlik kazandı.
Borussia Dortmund, Giovanni Reyna'nın sahalardan 5 maç uzak kalacağını açıkladı. Böylece 18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.