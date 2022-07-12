Beşiktaş'a İspanya'dan stoper geliyor!

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Vida'nın ayrılığı sonrası 3'lü savunma hattının sağ tarafı için bonservisi Valencia'da oynayan Eray Cömert geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren siyah beyazlılar transfer çalışmalarına devam ediyor. 3-4-3 sisteminde yeni sezon planlamasını yapan Valerien Ismael savunmaya istediği stoperleri yönetime iletti. Beşiktaş sezon öncesi savunma hattına Romain Saiss transferini gerçekleştirmişti.

Sezon başında Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta transfer önceliği savunma bölgesine verildi. Transferde çok önemli hamleler yapan Beşiktaş yabancı kuralını düşünerek yerli stoper arayışlarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezonun devre arasında da 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönem Basel formasını giyen Eray tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı. İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor.

İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı Türk yıldızın fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi.

Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtın olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenildi. 9 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Eray Cömert futbola Basel'in altyapısında başladı.

Lugano ve Sion'da kiralık olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılında Basel'in A takımında kendisine yer bulan yıldız futbolcu kısa sürede başarılı performansıyla dikkatleri çekti.

138 resmi maçta Basel formasını terleten Eray Cömert takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan genç savunmacının Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ERAY CÖMERT KİMDİR?

Valencia takımında Defans mevkinde forma giyen Eray Comert, 04 Şubat 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 80 kilo olan Eray Comert, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.