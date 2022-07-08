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Spor Beşiktaş'a 10 numara transfer geliyor!
Spor

Beşiktaş'a 10 numara transfer geliyor!

Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda gözler 10 numara bölgesine çevrildi. Bu mevkiyi güçlendirmek isteyen yönetim, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 13:13:00 - 2022-07-08 13:15:39
Beşiktaş'a 10 numara transfer geliyor!

Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda gözler 10 numara bölgesine çevrildi. Bu mevkiyi güçlendirmek isteyen yönetim, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı. 

Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, şimdi de 10 numaralı bölge için harekete geçti. Beşiktaşlı yöneticilerin Premier Lig'de West Ham United forması giyen Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini için harekete geçtiği bildirildi. Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Lanzini için West Ham yönetiminden indirim talep edildi.

Takvim'in haberine göre; İngiliz kulübü indirime yanaşırsa yüz yüze görüşmeler yapılacak. 29 yaşındaki Lanzini'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında. Ancak kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu için daha uygun bir bedelle Beşiktaş'a katılma ihtimali bulunuyor.

5 kez Arjantin Milli Takım forması da giyen Lanzini istikrarlı yapısı ile de dikkat çekiyor.

ISMAEL ONAY VERDİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği Lanzini 10 numara dışında merkez orta sahada ve gerektiğinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Önceki yıllarda da Beşiktaş'ın gündemine gelen Arjantinli oyuncu için Valerien Ismael'in şartların zorlanmasını talep ettiği de gelen haberler arasında. Manuel Lanzini de West Ham United'daki 6 sezonun ardından yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

MANUEL LANZINI KİMDİR?

Manuel Lanzini, 15 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Ituzaingo kentinde dünyaya geldi. Arjantinli oyuncu, futbola River Plate altyapısında başladı.

29 yaşındaki futbolcu, 2011 yılında Arjantin ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Fluminense, ve Al Jazira formalarını da terleten Lanzini, 2016 yılında 12 milyon Euro karşılığında West Ham United'a transfer oldu.

Son 5 sezondur West Ham United forması giyen Manuel Lanzini, kariyeri boyunca 5 kez de Arjantin Milli Takımı için ter döktü.

 


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