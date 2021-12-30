Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna girdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Beşiktaş evinde Altay'ı ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Atiba kaydetti.
Bu sonucun ardından Altay, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Beşiktaş ise son 16 turuna yükseldi.
Teixeira 6 maç sonra kadroda
Beşiktaş'ın ligde GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerde sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanan Alex Teixeira, Altay maçına yedekler arasında başladı.
Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Teixeira, bu nedenle ligdeki Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını da kaçırmıştı.
Teixeira, karşılaşmanın 82. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton ve Kenan Karaman, yedekler arasında yer aldı.
Tribünler boş kaldı
Son kupa şampiyonu Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maça taraftarları ilgi göstermedi.
Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken karşılaşmayı beş bine yakın taraftar izledi.