Beşiktaş yönetiminden Larin'e şok
Beşiktaş yönetimi, Larin'e sunduğu teklifi daha da aşağıya çekti.
Sezon başında Cyle Larin’e yeni sözleşme için 1 milyon 750 bin Euro’luk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş yönetimine Kanadalı futbolcudan olumsuz cevap gelmişti.
Bu gelişmenin ardından yapılan pazarlıklarda birkaç kez teklifi yineleyen, ancak aynı cevabı alan Kartal, masadan kalkmıştı.
Avrupa’dan beklediği seviyede teklif alamayan Larin’in, menaceri aracılığıyla geri adım attığı, ancak Beşiktaş’ın teklifini 1.1 milyon Euro’ya düşürdüğü kaydedildi.