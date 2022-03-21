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Spor Beşiktaş yönetiminden Larin'e şok
Spor

Beşiktaş yönetiminden Larin'e şok

Beşiktaş yönetimi, Larin'e sunduğu teklifi daha da aşağıya çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 08:36:00 -
Beşiktaş yönetiminden Larin'e şok

Sezon başında Cyle Larin’e yeni sözleşme için 1 milyon 750 bin Euro’luk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş yönetimine Kanadalı futbolcudan olumsuz cevap gelmişti.

Bu gelişmenin ardından yapılan pazarlıklarda birkaç kez teklifi yineleyen, ancak aynı cevabı alan Kartal, masadan kalkmıştı.

Avrupa’dan beklediği seviyede teklif alamayan Larin’in, menaceri aracılığıyla geri adım attığı, ancak Beşiktaş’ın teklifini 1.1 milyon Euro’ya düşürdüğü kaydedildi.

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