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Spor Beşiktaş yine kayıp yine kayıp! Galatasaray derbisinde yenildi şimdi de Gaziantep deplasmanında...
Spor

Beşiktaş yine kayıp yine kayıp! Galatasaray derbisinde yenildi şimdi de Gaziantep deplasmanında...

Yeniakit Publisher
2024-03-11 22:34:00 - 2024-03-11 22:36:49
Beşiktaş yine kayıp yine kayıp! Galatasaray derbisinde yenildi şimdi de Gaziantep deplasmanında...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Siyah-Beyazlılarda Cenk Tosun penaltı kaçırdı

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 29. haftada Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK yeni teknik direktörü Selçuk İnan'ın ilk maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep ekibi 9. dakikada Sorescu ve 85. dakikada Draguş'un golleriyle galibiyete uzandı.

89. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun penaltı vuruşunda kaleci Nita'nin üzerine vurdu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 46 puanda kaldı ve üçüncülük yarışında yara aldı. Gaziantep FK ise 31 puana yükselerek küme düşme hattının üstünde 15. sıraya yükseldi.
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