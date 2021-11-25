  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş yine kaybetti! Seneye...
Spor

Beşiktaş yine kaybetti! Seneye...

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçını da kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor. Siyah beyazlılar, dün gece Ajax'ı mağlup edemediği için ülke puanı sıralamasında büyük bir avantaj kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 09:59:00 -
Beşiktaş yine kaybetti! Seneye...

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybetmiş, ülke puanına katkı yapamamıştı. Siyah- Beyazlılar dün gece ise ayağına kadar gelen fırsatı tepti. Ajax karşısında devreyi önde tamamlayan Kara Kartal ikinci yarıda yediği gollerle kaybedince Türkiye de ülke puanında 18.'likten 15.'liğe çıkma şansını kaçırdı. Böylelikle 2023-2024'te Avrupa'ya 5 takımla gitme yolunda büyük avantaj yitirdik.

4 takıma düşeceğiz

Galibiyet halinde 400 puanla 21.500'e ulaşacak olan Türkiye önünde yer alan Hırvatistan (25.400), Çekya (25.200) ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni (25.125) geride bırakacaktı. Ancak ikinci yarıda kalemizde gördüğümüz iki gol bu şansı ortadan kaldırdı. Bu ülkeleri geride bırakamazsak, 2023-2024'te Devler Ligi'ne 1, Avrupa Ligi'ne 1 ve Konferans Ligi'ne 2 takımla gideceğiz. Beşiktaş öne geçtiği maçta kazansa 2 milyon 800 bin Euro (37.5 milyon TL) alacaktı, ancak olmadı, 5'inci maçı da para alamadan bitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar
Ekonomi

Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar

'Altın fiyatları yükselir mı?', 'Altın fiyatları düşer mi?' sorularının cevapları merak edilirken, IKON Menkul, altına ilişkin iddialarını a..
İstanbul metrosunda bu da oldu!
Gündem

İstanbul metrosunda bu da oldu!

İş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Hacıosman-Taksim metrosunda, İstanbullular kapağı açık elektrik panosu ile büyük r..
ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi
Dünya

ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen 110 ülkeyi duyurdu. Listede Türkiye'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay