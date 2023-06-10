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Spor Beşiktaş yıldız oyuncuya kancayı taktı
Spor

Beşiktaş yıldız oyuncuya kancayı taktı

Yeniakit Publisher
2023-06-10 11:19:00 -
Beşiktaş yıldız oyuncuya kancayı taktı

Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in yıldızına kancayı taktı.

Yeni sezon öncesinde özellikle orta sahada birkaç transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in yıldız ismi Geoffrey Kondogbia’yı gündemine aldı.

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki ön libero için maliyet raporu talep eden Kara Kartal’a yanıt geldi. İspanyol ekibinin, Orta Afrikalı futbolcu için 8 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunduğu, 1,88’lik oyuncunun ise 2,5 milyon Euro’luk maaş istediği kaydedildi.

Beşiktaş transfer haberi: Kondogbia için limitler zorlanacak

Orta sahaya kalitesi tartışılmaz bir isim kazandırmak için Kondogbia’yı hedef olarak seçen Beşiktaş Yönetimi’nin, Atletico Madrid’le menajerler aracılığıyla bonservis pazarlığına başladığı kaydedildi.

Eğer Siyah-Beyazlılar, Kondogbia konusunda Atletico’nun 8 milyon Euro’luk talebinde indirime gitmesini sağlar ve uygun ödeme koşullarında da anlaşırsa bu oyuncu için tüm limitlerini zorlayacak.
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Kariyerinde daha önce; Sevilla, Monaco, İnter ve Valencia gibi kulüplerde forma giyen Geoffrey Kondogbia’nın Atletico Madrid’le 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Başarılı orta saha, ön libero hattına ek olarak merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de forma giyebiliyor. Kondogbia, bu sezon Atletico formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 2 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Fanatik

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