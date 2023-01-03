Beşiktaş yıldız ismin ipini çekti!

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku ile yolların ayrılması gündemdeydi. Siyah-Beyazlıların iki oyuncuyla da vedalaşması beklenirken bir başka ayrılık daha yaşanmak üzere. Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'dan önce Beşiktaş'ın yeni transferi devre arasında takıma veda ediyor. İşte detaylar…

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun takımdan ayrılması beklenirken bir başka veda gerçekleşmek üzere. Sezona beklentilerin üstünde başlayan ancak daha sonra gözden çıkarılan Kevin N'Koudou için ayrılık kararı alınmıştı. Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Arthur Masuaku da gönderilmesi düşünülen isimlerdendi.

Hem Kevin N'Koudou hem de Arthur Masuaku'dan vazgeçen Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Şenol Güneş'in beklentilerini bir türlü karşılayamayan Dele Alli de Siyah-Beyazlılara veda ediyor. Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve havalimanında binlerce taraftarlın karşıladığı yıldız isim, ara transfer döneminde Siyah-Beyazlılarla ilişiğini kesebilir.

Akşam'a göre; Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun ardından Dele Alli ile de ayrılık kararı alan Beşiktaş, hem yabancı kontenjanında yer açmış olacak hem de oyuncuların maaşlarından kurtulup bütçesini rahatlatacak.

Kevin N'Koudou bu sezon toplam 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asistlik katkı verdi. Arthur Masuaku ise ligde 14 maça çıkıp 1 gol, 3 asistle oynadı. Dele Alli de lig ve kupada 9 maça çıkıp 2 gollük istatistik yakaladı.