Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli sol bek oyuncusu, Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildi. Ayrıntılar geliyor...

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