Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:13
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli sol bek oyuncusu, Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildi.
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