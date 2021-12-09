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Spor Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın’dan sonra BJK yeni hocası kim?
Spor

Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın’dan sonra BJK yeni hocası kim?

Beşiktaş son dakika haberleri: Bu sezon iyi bir sınav veremeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Şampiyonlar Lig’inde hüsrana uğraması Sergen Yalçın’ın kalemininin kırılması kaçınılmaz oldu. Sergen Yalçın son dakika haberine göre istifa etti. Peki Sergen Yalçın’dan sonra Beşiktaş teknik direktörü kim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 11:42:00 - 2021-12-09 11:46:00
Beşiktaş yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın’dan sonra BJK yeni hocası kim?

Beşiktaş'ta haftalardır geleceği tartışılan Sergen Yalçın son noktayı koyuyor. Ligdeki kötü sonuçların ardından Dortmund'a karşı alınan ağır yenilgi bardağı taşırdı ve Sergen Yalçın istifa etti. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet göremedi. Siyah-Beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan puan alamadan elendi.

sergen yalçın

Sergen Yalçın’ın yerine kim gelecek?

A Spor'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor. Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund mücadelesinde gelen mağlubiyetten sonra planları değişti. Kayserispor maçına çıkmama ve istifasını sunma düşüncesi bulunuyor. Sergen Hoca'nın bu kararı alması sonrasında Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ ile temasa geçmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın durumu düzeltmek için bugüne kadar çok fazla çözüm aradığı ancak şu an kendisini çaresiz hissettiği belirtildi.

Peş peşe gelen yenilgilerden sonra Sergen Yalçın'ın koltuğu sallandı, ancak devam kararı çıktı. Brezilya basını ise Palmeiras'la Libertadores'i kazanan Felipe Melo'nun hocası Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü iddia etti.

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