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Spor Beşiktaş yeni teknik direktörü belli oldu mu? BJK teknik direktörü kim olacak?
Spor

Beşiktaş yeni teknik direktörü belli oldu mu? BJK teknik direktörü kim olacak?

Süper Lig'in 17.haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı konusunda sona yaklaşıldı. Beşiktaşlı taraftarlar siyah-beyazlı kulübün kimle anlaştığını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş kimle anlaştı? Beşiktaş’ın yeni hocası kim? Beşiktaş Sergen Yalçın’ın yerine kimi getirdi?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:49:00 -
Beşiktaş yeni teknik direktörü belli oldu mu? BJK teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için rotayı Portekiz’e kırdı. Beşiktaş'ın Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Estoril ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Portekizli teknik adamın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın Penheiro ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Portekizli çalıştırıcıya yıllık 900 bir Euro ödeyeceği gelen haberler arasında.

Beşiktaş yeni teknik direktörü belli oldu mu? BJK teknik direktörü kim olacak?

Bruno Pinheiro 30 Ekim 1976'da dünyaya geldi. Bruno Pinheiro, kariyerinin büyük bir bölümünü Portekiz, Katar ve Belçika'da çeşitli alt yaş gruplarında antrenör olarak geçirdi. Haziran 2020'de Pinheiro, Portekiz 2.Lig etibi Estoril ile anlaştı. Estoril'i Primeira Lig'e çıkartan Pinheiro'nun başarısı Portekiz'de takdir topladı.

Portekizli teknik direktörün 16 Aralık Perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.

 

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