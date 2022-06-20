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Spor Beşiktaş yeni sol bekini buldu!
Spor

Beşiktaş yeni sol bekini buldu!

Rıdvan Yılmaz'ı yurt dışına satmaya hazırlanan Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Saint-Etienne ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Miguel Trauco'yu gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 15:46:00 -
Beşiktaş yeni sol bekini buldu!

Rıdvan Yılmaz'ı yurt dışına satmaya hazırlanan Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Saint-Etienne ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Miguel Trauco'yu gündemine aldı.

Beşiktaş 'ta yurt dışına satılması beklenen Rıdvan Yılmaz yerine sol bek arayışları başladı. Beşiktaş'ın Saint-Etienne forması giyen Miguel Trauco ile ilgilendiği belirtildi.

Peru basınından Libero'nun haberine göre Beşiktaş, yapılan öneri sonrasında Trauco'yu gündemine aldı. Perulu oyuncunun Saint-Etienne ile olan sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

Avrupa'da kalmak istiyor

Trauco'nun Güney Amerika'dan gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği belirtiliyor. Çünkü Peru Millî Takımındaki yeri adına Avrupa'da oynamaya devam etmesinin avantaj yaratacağı düşüncesinde...

Türkiye'den başka talipler de var!

Avrupa'dan başka taliplerin de olduğu Trauco için Beşiktaş'ın yanı sıra başka Türk kulüplerinin de devrede oldukları aktarılıyor.

 

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