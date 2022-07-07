  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 07:30:00 -
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın (7 Temmuz) TSİ 11.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23