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Spor Beşiktaş yeni orta sahalarını açıklıyor!
Spor

Beşiktaş yeni orta sahalarını açıklıyor!

Orta sahaya 1 yerli 1 yabancı oyuncu almak isteyen Beşiktaş, Kerem Atakan için Sivas’la Amiri için ise Leverkusen’le pazarlık ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:30:00 -
Beşiktaş yeni orta sahalarını açıklıyor!

Orta sahaya 1 yerli 1 yabancı oyuncu almak isteyen Beşiktaş, Kerem Atakan için Sivas’la Amiri için ise Leverkusen’le pazarlık ediyor.
Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar orta saha mevkisi için görüşmelerini hızlandırdı.

Hürriyet'e göre; Beşiktaş, Kerem Atakan Keskin için Sivasspor'la görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar diğer taraftan Leverkusen oyuncusu Amiri için pazarlıklarını yapıyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle transfer bitirilmeye çalışılıyor.

Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak mücadele eden 25 yaşındaki Amiri, forma giydiği 13 maçta 1 asist yaptı.

 

 

 

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