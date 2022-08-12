Beşiktaş yeni orta sahalarını açıklıyor!

Orta sahaya 1 yerli 1 yabancı oyuncu almak isteyen Beşiktaş, Kerem Atakan için Sivas’la Amiri için ise Leverkusen’le pazarlık ediyor.

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar orta saha mevkisi için görüşmelerini hızlandırdı.

Hürriyet'e göre; Beşiktaş, Kerem Atakan Keskin için Sivasspor'la görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar diğer taraftan Leverkusen oyuncusu Amiri için pazarlıklarını yapıyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle transfer bitirilmeye çalışılıyor.

Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak mücadele eden 25 yaşındaki Amiri, forma giydiği 13 maçta 1 asist yaptı.