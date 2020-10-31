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Spor Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:12:48 -
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas ile 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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