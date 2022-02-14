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Spor Beşiktaş yeni golcüsünü arıyor
Spor

Beşiktaş yeni golcüsünü arıyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmış ve gelecek sezon için önemli bir hamle yapmıştı. Kartal, yeni transfer hedeflerini de belirledi. Buna göre siyah beyazlılar, gelecek sezon forvet hattında Boupendza ve Sörloth'u düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:33:00 -
Beşiktaş yeni golcüsünü arıyor

Beşiktaş, ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmış ve gelecek sezon için önemli bir hamle yapmıştı. Kartal, yeni transfer hedeflerini de belirledi. Buna göre siyah beyazlılar, gelecek sezon forvet hattında Boupendza ve Sörloth'u düşünüyor.

Gelecek sezon hucüm hattında sıkıntı yaşamak istemeyen siyahbeyazlılar bombaları peş peşe patlatmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın hedefinde ise Boupendza, Sörloth ve Cenk var.

Boupendza konusunda ciddi aşama kaydedildi. Futbolcunun menajeri de Türkiye'ye dönmek istediğini kaydetti.

Sörloth konusunda ise sezon sonu beklenecek. Leipzig yönetiminin, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ancak görüşmenin sezon sonunda yapılmasını istediği bildirildi..

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