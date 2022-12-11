Beşiktaş-Westerlo maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Beşiktaş, hazırlık maçında Westerlo ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta hangi kanalda?
Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig’e ara verildi. Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler hazırlık maçları yapıyor. Bugün Beşiktaş ile Belçika ekibi Westerlo karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Beşiktaş-Westerlo maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Beşiktaş ile Westerlo bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport’tan naklen yayımlanacak.